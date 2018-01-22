Папа Римский сравнил сплетничающих монашек с террористками

22 Янв. 2018 2018-01-22T16:30:59+03:00

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Папа Римский Франциск сравнил монашек, распространяющих сплетни, с террористками. Такое заявление понтифик сделал в ходе своего выступления в Лиме.

"Знаете, как назвать сплетничающую монашку? Террористкой. Потому что сплетни подобны бомбам. Кто-то их запускает, они разрушают жизни людей, а сплетник спокойно уходит", - цитирует Reuters слова Папы Римского.

Франциск подчеркнул, что в случае появления подобных намерений, монашкам стоит прикусить язык, иначе дьявол проникнет даже в святые обители.

Подчеркивается, что понтифик произнес все это в шутливой форме, поэтому слушательницы лишь рассмеялись. Однако некоторые не оценили слов Франциска. Так, редактор одного из местных изданий высказал мнение, что совращение детей католиками является терроризмом куда больше, чем сплетни.

Между тем, Папа Римский уже не впервые выступает против распространения слухов и клеветы. По его мнению, Ватикан должен защищать не только окна и двери, но и сердца людей.