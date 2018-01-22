Минкульт объявил о расширении Золотого кольца России

22 Янв. 2018 2018-01-22T16:49:55+03:00

В числе основных условий вхождения города в Золотое кольцо значится наличие на его территории объектов культурного наследия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Министерство культуры объявило о расширении Золотого кольца России, в связи с чем, 22 января был открыт прием заявок от городов, желающих стать частью данного туристического маршрута. Такое заявление сделала заместитель главы ведомства Алла Манилова.

"На сегодняшний день очень многие города желают вступить в этот союз. В среднем один город в год будет приниматься", - сказала замминистра.

Основными условиями включения города в маршрут является наличие на его территории объектов культурного наследия, православных объектов, музеев, а также хорошей транспортной и туристической инфраструктуры.

Между тем, по словам Маниловой, одной из главных целей расширения стала борьба за включение маршрута в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Минкульте считают, что, например, сертификация Совета Европы позволит привлечь больше туристов, передает "Интерфакс"

В настоящее время в Золотое кольцо входят Сергиев Посад, Суздаль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Иваново, Владимир и Кострома.