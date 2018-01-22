2018-01-22T17:09:36+03:00
В мире

Пучдемон выдвинут кандидатом на пост главы женералитета Каталонии

Между тем, ордер на арест политика все еще действует на территории всей Испании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-глава каталонского правительства Карлес ПучдемонЭкс-глава каталонского правительства Карлес ПучдемонФото: REUTERS
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Председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул кандидатуру бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона на должность главы женералитета автономии. По мнению сенатора, политик является единственным человеком, который может занять этот пост.

"Я осознаю его положение и его абсолютно законное право возглавить женералитет", - сказал Торрен.

Между тем, как сообщает издание La Vanguardia со ссылкой на сенатора, перед тем, как принять такое решение, он проконсультировался с членами парламента на предмет наличия поддержки в данном вопросе.

Кроме того, председателю правительства Испании Мариано Рахою было направлено письмо с просьбой перейти к обсуждению сложившейся ситуации.

Между тем, на территории Испании все еще действует ордер на арест Пучдемона, обвиняемого в мятеже и растрате бюджетных средств. Сторонники политика хотят, чтобы он вступил в должность главы региона дистанционно либо через представителя. Мадрид обещает этого не допустить.

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