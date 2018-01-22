Пучдемон выдвинут кандидатом на пост главы женералитета Каталонии

22 Янв. 2018 2018-01-22T17:09:36+03:00

Между тем, ордер на арест политика все еще действует на территории всей Испании

Изменить размер текста: A A

Председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул кандидатуру бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона на должность главы женералитета автономии. По мнению сенатора, политик является единственным человеком, который может занять этот пост.

"Я осознаю его положение и его абсолютно законное право возглавить женералитет", - сказал Торрен.

Между тем, как сообщает издание La Vanguardia со ссылкой на сенатора, перед тем, как принять такое решение, он проконсультировался с членами парламента на предмет наличия поддержки в данном вопросе.

Кроме того, председателю правительства Испании Мариано Рахою было направлено письмо с просьбой перейти к обсуждению сложившейся ситуации.

Между тем, на территории Испании все еще действует ордер на арест Пучдемона, обвиняемого в мятеже и растрате бюджетных средств. Сторонники политика хотят, чтобы он вступил в должность главы региона дистанционно либо через представителя. Мадрид обещает этого не допустить.