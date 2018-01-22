2018-01-22T17:39:53+03:00
В мире

Американское посольство в Израиле перенесут в Иерусалим до конца 2019 года

Президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля 6 декабря
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в КнессетеВице-президент США Майкл Пенс во время выступления в КнессетеФото: REUTERS
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Американское посольство в Израиле перенесут в Иерусалим до конца 2019 года, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

«В ближайшие недели наша администрация продвинет планы по открытию посольства в Иерусалиме и посольство США откроется там до конца следующего года», - сказал Пенс, выступая с речью в Кнессете (парламенте Израиля).

Он отметил, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства из Тель-Авива.

Напомним, Трамп заявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, а также о переносе американского посольства в этот город из Тель-Авива 6 декабря. В воскресенье, 21 января, Пенс прибыл в Израиль с трехдневным визитом. В ходе своего ближневосточного турне он уже посетил Египет и Иорданию. Ранее планировавшийся на декабрь прошлого года визит перенесли из-за реакции международного сообщества на заявление Трампа о посольства США в Израиле.

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