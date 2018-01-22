2018-01-22T17:43:22+03:00
Общество

Внучка Елизаветы II собралась замуж за сотрудника ночного клуба

Букингемский дворец объявил о помолвке Евгении Йоркской
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения согласилась выйти замуж за своего бойфренда 31-летнего бармена Джека Бруксбанка, с которым она встречалась несколько лет. Свадьба пары намечена на осень 2018 года. Предполагается, что церемония пройдет в старинной часовне.

«Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Ее королевское высочество и господин Бруксбэнк были помолвлены в Никарагуа ранее в этом месяце. Свадьба состоится осенью 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре», - говорится в официальном сообщении пресс-службы Букингемского дворца.

Отметим, что 27-летняя принцесса Евгения является младшей дочерью среднего сына королевы герцога Йоркского принца Эндрю и его бывшей супруги герцогини Йоркской Сары Фергюсон. Со своим женихом - управляющим престижного ночного клуба Mahiki в лондонском районе Мэйфэр - девушка познакомилась семь лет назад на горнолыжном швейцарском курорте Вербье, передает сайт argumenti.ru.

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