2018-01-22T17:51:53+03:00
Политика

Захарова назвала вандализмом предложение Климкина о сносе Арки дружбы народов в Киеве

Глава МИД Украины ранее предположил, что в Киеве не осталось пионеров, которые сдали бы монумент на металлолом
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала вандализмом предложение главы МИД Украины Павла Климкина снести Арку дружбы народов в украинской столице.

Ранее министр иностранных дел Украины поинтересовался, почему Арка дружбы народов до сих пор стоит. "Или мы запутались в символах, или, может, из-за того, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?" - написал Климкин в Twitter.

Захарова согласилась с Климкиным в том, что пионеров не осталось — украинские власти их люстрировали.

"Как я понимаю, умные мысли приходят к местному истеблишменту в самых неожиданных местах, но, к сожалению, не все сразу, по очереди», - иронично заметила Захарова на своей странице в Facebook.

При этом она отметила, что вандализм не входил в число функций пионерии.

«Но даже если бы они (пионеры) и остались, то памятник все равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил", - добавила дипломат.

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