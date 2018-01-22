Захарова назвала вандализмом предложение Климкина о сносе Арки дружбы народов в Киеве
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала вандализмом предложение главы МИД Украины Павла Климкина снести Арку дружбы народов в украинской столице.
Ранее министр иностранных дел Украины поинтересовался, почему Арка дружбы народов до сих пор стоит. "Или мы запутались в символах, или, может, из-за того, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?" - написал Климкин в Twitter.
Захарова согласилась с Климкиным в том, что пионеров не осталось — украинские власти их люстрировали.
"Как я понимаю, умные мысли приходят к местному истеблишменту в самых неожиданных местах, но, к сожалению, не все сразу, по очереди», - иронично заметила Захарова на своей странице в Facebook.
При этом она отметила, что вандализм не входил в число функций пионерии.
«Но даже если бы они (пионеры) и остались, то памятник все равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил", - добавила дипломат.