В НАТО поздравили Грушко с назначением на пост замглавы МИД России

22 Янв. 2018 2018-01-22T18:12:55+03:00

В альянсе заявили о готовности работать с новым постпредом РФ

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В НАТО поздравили Александра Грушко с назначением на должность заместителя министра иностранных дел России.

Напомним, ранее в понедельник, 22 января, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Грушко от должности постоянного представителя РФ при НАТО. Другим указом главы государства он был назначен заместителем главы МИД РФ.

«Мы высоко оцениваем хорошие и профессиональные отношения, которые у нас были в работе с Александром Грушко. Мы поздравляем его с новым назначением», - заявили в пресс-службе НАТО.

Также там выразили готовность работать с новым постпредом России при НАТО «для повышения предсказуемости и транспарентности, а также снижения рисков».

«Политика альянса в отношении РФ остается неизменной: сильная защита и осмысленный диалог. Мы ценим этот диалог с Россией и приветствуем дальнейшие дискуссии в рамках Совета Россия-НАТО», - заявили в альянсе, передает ТАСС.

Грушко стал постпредом РФ при НАТО в октябре 2012 года, на дипломатической службе находится с 1977 года.