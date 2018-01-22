2018-01-22T19:22:49+03:00
Экономика

МВФ улучшил прогноз по росту экономики России

Прогноз по росту мирового ВВП был улучшен до 3,9% на 2018 и 2019 годы
Екатерина БОЛГОВА
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МВФ повысил прогноз по росту ВВП РоссииМВФ повысил прогноз по росту ВВП РоссииФото: REUTERS
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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на текущий год до 1,7%.

Как сообщается в докладе фонда, оценка роста ВВП России в 2018 году повышена до 1,7% вместо ожидаемых ранее 1,6%. На 2019 год прогноз по росту ВВП нашей страны остался без изменений — на уровне 1,5%.

По информации МВФ, по итогам прошлого года российская экономика выросла на 1,8%. Главный экономист МВФ Мори Обстфелд, презентующий доклад в швейцарском Давосе, включил Россию в список стран, ставших "основным источником ускорения роста (мирового) ВВП".

Прогноз по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы был улучшен на 0,2 процентных пункта - до 3,9%.

"Глобальная экономическая активность продолжает укрепляться. Увеличение темпов роста носит полномасштабный характер со значительными позитивными сюрпризами в Европе и Азии", - считают авторы доклада, передает ТАСС..

Напомним, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о послекризисном восстановлении российской экономики.

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