Информатор WADA Родченков дал показания по делам российских конькобежцев по видеосвязи
В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Женеве на слушаниях по делам российских конькобежцев дал показания информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Как сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России, Родченков выступил по видеосвязи.
В понедельник, 22 января, в CAS прошли слушания по делам пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпийских игр российских конькобежцев Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной.
"Ребята дали свои показания, их часть слушаний завершилась. Родченков теперь дает показания", - заявили в пресс-службе Союза конькобежцев России.
Отмечается, что лицо Родченкова было закрыто экраном. Те, кто присутствует на слушаниях Спортивного арбитражного суда видели только руки информатора, передает "Р-спорт".