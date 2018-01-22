Информатор WADA Родченков дал показания по делам российских конькобежцев по видеосвязи

22 Янв. 2018 2018-01-22T19:46:57+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Женеве на слушаниях по делам российских конькобежцев дал показания информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Как сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России, Родченков выступил по видеосвязи.

В понедельник, 22 января, в CAS прошли слушания по делам пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпийских игр российских конькобежцев Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной.

"Ребята дали свои показания, их часть слушаний завершилась. Родченков теперь дает показания", - заявили в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Отмечается, что лицо Родченкова было закрыто экраном. Те, кто присутствует на слушаниях Спортивного арбитражного суда видели только руки информатора, передает "Р-спорт".