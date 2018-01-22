2018-01-22T20:00:57+03:00
Политика

Матвиенко встретилась с Керимовым в России

Российский сенатор в течение трех дней находился в РФ с разрешения органов французского правосудия
Екатерина БОЛГОВА
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Спикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась в России с сенатором Сулейманом Керимовым, которого во Франции обвиняют в отмывании денег.

"Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на родину", - сказала Матвиенко.

Напомним, Керимова задержали в Ницце в ночь на 21 ноября 2017 года и предъявили обвинения по статье "Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов". Позже он был отпущен на свободу под залог и с ограничением свободы перемещений. ПО словам прокурора Ниццы, следствие по этому делу займет как минимум полгода.

Керимов получил разрешение от органов французского правосудия совершить поездку в Россию на три дня, чтобы повидаться с близким родственником, передает ТАСС.

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