2018-01-22T20:13:28+03:00
Политика

Кандидат в президенты от партии «Честно» Худяков отказался от участия в выборах

Претендент на участие в президентских выборах собрал необходимое количество подписей избирателей, но снял свою кандидатуру в пользу Владимира Путина
Екатерина БОЛГОВА
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Претендент от партии "Честно" Роман Худяков снял свою кандидатуру в пользу Владимира ПутинаПретендент от партии "Честно" Роман Худяков снял свою кандидатуру в пользу Владимира ПутинаФото: Иван МАКЕЕВ
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Кандидат в президенты России от партии "Честно" Роман Худяков отказался от участия в выборах. Он собрал необходимое количество подписей избирателей, но снял свою кандидатуру в пользу Владимира Путина.

"Нюансы, с которыми мы столкнулись, и те предложения людей, которые поступили в мой адрес как кандидата в президенты, я услышал и принял решение, что мы должны объединиться вокруг единого и единственного кандидата - это Владимира Владимировича Путина", - сказал Худяков на заседании Центризбиркома РФ.

Он отметил, что сбор 105 тысяч подписей прошел со сложностями.

"Ваш выбор, действительно, для партии "Честно" - это честный поступок", - заявил замглавы ЦИК Николай Булаев, обращаясь к Худякову. Он добавил, что принял к сведению заявление, передает "Интерфакс".

Ранее о завершении сбора нужного числа подписей заявили кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак и действующий президент РФ Владимир Путин, идущий на выборы как самовыдвиженец.

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