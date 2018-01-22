Пучдемон: сообщения о вмешательстве РФ в референдум в Каталонии не должны восприниматься всерьез

22 Янв. 2018 2018-01-22T20:30:57+03:00

В МИД РФ ранее заявляли, что Москва рассматривает ситуацию в Каталонии как внутреннее дело Испании

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Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что сообщения о вмешательстве России в референдум о независимости региона не должны восприниматься всерьез.

"Вопрос о связях с Россией не относится к сегодняшней повестке дня. Многие испанские издания публиковали информацию о том, что референдум в Каталонии каким-то образом связан с Россией. Это несерьезно", - сказал Пучдемон на конференции в Копенгагенском университете.

Напомним, в ноябре прошлого года в испанских СМИ появилась информация о том, что поддержка сайта о референдуме в Каталонии, прошедшего 1 октября, осуществлялась якобы при помощи «российских хакеров». А также сообщалось о необъективности российских СМИ в освещении каталонского кризиса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что Москв рассматривает ситуацию в Каталонии как внутреннее дело Испании. По ее словам, российские власти исходят из того, что "дальнейшее развитие событий в этом испанском регионе будет происходить в русле конституции страны".