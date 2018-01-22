2018-01-22T21:04:39+03:00
Экономика

Бывший канцлер ФРГ Шредер отказался от вознаграждения за работу в совете директоров "Роснефти"

По словам главы компании Игоря Сечина, работа бывшего канцлера Германии способствует развитию российско-германского взаимодействия
Екатерина БОЛГОВА
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Глава "Роснефти" Игорь СечинГлава "Роснефти" Игорь СечинФото: REUTERS
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Экс-канцлер ФРГ и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер отказался от вознаграждения за работу на посту главы совета директоров "Роснефти".

Как заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, действия Шредера способствуют развитию сотрудничества России и Германии.

"И, наверное, неслучайно господин Шрёдер принял предложение о работе в "Роснефти", отказавшись от вознаграждения за свою работу в совете директоров компании", - сказал Сечин.

Глава "Роснефти" отметил, что профессиональные качества Шредера будут способствовать развитию международного бизнеса компании и налаживанию связей с западными партнерами, передает ТАСС.

Напомним, новый совет директоров "Роснефти" был утвержден осенью 2017 года. К членам совета добавились министр энергетики РФ Александр Новак и Шредер, которого позже избрали главой.

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