2018-01-22T21:38:10+03:00
Спорт

МОК отказался комментировать информацию о недопуске Виктора Ана на Олимпиаду

Ранее стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку не попадет на Игры 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Виктор Ан.Виктор Ан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 22 января, появилась информация, что в числе тех российских спортсменов, которые не попали на Олимпиаду в Пхенчхан после недавнего "просева" МОК, оказался Виктор Ан. Главный герой Олимпиады в Сочи не сможет выступить на играх, которые пройдут на его исторической Родине.

-Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, но со временем сообщит список приглашенных на Олимпиаду, - приводит слова представителей пресс-службы МОК агентство "Р-Спорт".

Напомним, что Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. МОК в конце прошлой недели заявил, что из 500 спортсменов, заявки на которых подала российская сторона, были убраны 111 атлетов.

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