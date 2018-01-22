ФАС обнаружила в работе российской "дочки" LG признаки незаконной координации цен на смартфоны

22 Янв. 2018 2018-01-22T22:52:20+03:00

Рассмотрение дела по этому вопросу отложено на 26 февраля

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В работе российской "дочки" компании LG Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России нашла признаки незаконной координации цен на смартфоны.

"Антимонопольная служба пришла к выводу о наличии в действиях ООО "ЛГ Электроникс Рус" признаков незаконной координации экономической деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что рассмотрение этого дела было перенесено комиссией ФАС на 26 февраля, передает ТАСС.

Напомним, в июне прошлого года служба возбудила дело в отношении "ЛГ Электроникс Рус". Это произошло после получения заявления гражданина РФ о том, что различные продавцы установили одинаковые розничные цены на одну из моделей смартфонов марки LG.

По информации представителя ФАС, компания внедрила программу контроля за установленными продавцами цены на смартфоны. Кроме того, производитель регулярно получал отчеты о ценах от ретейлеров, которые пользовались "ценовыми роботами" для мониторинга цен.