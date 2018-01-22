2018-01-22T22:52:20+03:00
Экономика

ФАС обнаружила в работе российской "дочки" LG признаки незаконной координации цен на смартфоны

Рассмотрение дела по этому вопросу отложено на 26 февраля
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
ФАС заподозрила российскую "дочку" LG в незаконной координации цен на смартфоныФАС заподозрила российскую "дочку" LG в незаконной координации цен на смартфоныФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В работе российской "дочки" компании LG Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России нашла признаки незаконной координации цен на смартфоны.

"Антимонопольная служба пришла к выводу о наличии в действиях ООО "ЛГ Электроникс Рус" признаков незаконной координации экономической деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что рассмотрение этого дела было перенесено комиссией ФАС на 26 февраля, передает ТАСС.

Напомним, в июне прошлого года служба возбудила дело в отношении "ЛГ Электроникс Рус". Это произошло после получения заявления гражданина РФ о том, что различные продавцы установили одинаковые розничные цены на одну из моделей смартфонов марки LG.

По информации представителя ФАС, компания внедрила программу контроля за установленными продавцами цены на смартфоны. Кроме того, производитель регулярно получал отчеты о ценах от ретейлеров, которые пользовались "ценовыми роботами" для мониторинга цен.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Нижняя палата Конгресса одобрила временное финансирование правительства
Путин изменил ответ военнослужащих на благодарность командира
Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет
Турецкий военнослужащий погиб в ходе операции «Оливковая ветвь»
Эрдоган ответил США о сроках операции в Сирии
Кировское МВД проверят после задержания главы ГИБДД по региону
Сенат США одобрил возобновление финансирования работы правительства
"Ливерпуль" проиграл "Суонси" 0:1 в чемпионате Англии, прервав беспроигрышную серию
Порнозвезда учит подписчиков воспитывать подростков
Питерский "Зенит" разгромил 5:0 датский "Копенгаген" в контрольной игре
В Подмосковье полицейские за взятку отпустили ехавших на ограбление бандитов
Рогозин указал Главе Генштаба Великобритании, что у России нет «слабых сторон»
Минни Маус получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
В Италии мужчина открыл стрельбу по людям со своего балкона