Памятник Благодарности Красной армии осквернили в польском Ольштыне
В польском городе Ольштынь осквернили памятник Благодарности Красной армии.
Как сообщает издание Gazetaprawna, на монументе появился транспарант с надписью "Памятник благодарности за неволю. Отмечается, что его установил активист оппозиции времен ПНР Войтех Козел.
"Полиция уже идентифицировала организатора этой акции. Плакат будет снят с памятника за его счет", — сообщает издание.
Отмечается, что на плакате также изображен красноармеец, домогающийся женщины.
Сам деятель заявил, что не хочет разрушать памятник, внесенный так как он внесен в государственный реестр исторических сооружений. В 2016 году он уже осквернял этот памятник, облив его краской.
Напомним, осенью прошлого года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя, подразумевающие снос советских памятников. По данным Института национальной памяти Польши, документ коснется более чем 450 памятников по всей стране.