2018-01-22T23:01:53+03:00
В мире

Памятник Благодарности Красной армии осквернили в польском Ольштыне

На монументе был установлен транспарант оскорбительного содержания
Екатерина БОЛГОВА
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В Польше осквернили памятник Благодарности Красной АрмииВ Польше осквернили памятник Благодарности Красной АрмииФото: REUTERS
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В польском городе Ольштынь осквернили памятник Благодарности Красной армии.

Как сообщает издание Gazetaprawna, на монументе появился транспарант с надписью "Памятник благодарности за неволю. Отмечается, что его установил активист оппозиции времен ПНР Войтех Козел.

"Полиция уже идентифицировала организатора этой акции. Плакат будет снят с памятника за его счет", — сообщает издание.

Отмечается, что на плакате также изображен красноармеец, домогающийся женщины.

Сам деятель заявил, что не хочет разрушать памятник, внесенный так как он внесен в государственный реестр исторических сооружений. В 2016 году он уже осквернял этот памятник, облив его краской.

Напомним, осенью прошлого года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя, подразумевающие снос советских памятников. По данным Института национальной памяти Польши, документ коснется более чем 450 памятников по всей стране.

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