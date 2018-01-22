2018-01-22T23:15:26+03:00
Политика

Клинцевич назвал хамством отказ Киева забирать технику из Крыма

Зампред главы Совета Федерации отметил, что украинские власти не желают искать малейшие точки соприкосновения с РФ
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments28
Первый заместитель председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичПервый заместитель председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Власти Украины не ведут никакого диалога с Россией по статусу Крыма, а на жест доброй воли отвечают хамством. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Собственно, другой реакции мы и не ждали. Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", - сказал Клинцевич.

Он отметил, что глава МИД Украины Павел Климкин прямо заявил, что Киев не будет вести переговоры по Крыму с РФ. Однако это у России нет и не может быть никакого диалога с Украиной по статусу Крыма, который был определен народом на референдуме 2014 года.

"Отклонив предложение России о возвращении техники из Крыма, украинская власть в очередной раз продемонстрировала свое явное нежелание искать даже малейшие точки соприкосновения с Россией", - считает зампред.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Нижняя палата Конгресса одобрила временное финансирование правительства
Путин изменил ответ военнослужащих на благодарность командира
Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет
Турецкий военнослужащий погиб в ходе операции «Оливковая ветвь»
Эрдоган ответил США о сроках операции в Сирии
Кировское МВД проверят после задержания главы ГИБДД по региону
Сенат США одобрил возобновление финансирования работы правительства
"Ливерпуль" проиграл "Суонси" 0:1 в чемпионате Англии, прервав беспроигрышную серию
Порнозвезда учит подписчиков воспитывать подростков
Питерский "Зенит" разгромил 5:0 датский "Копенгаген" в контрольной игре
В Подмосковье полицейские за взятку отпустили ехавших на ограбление бандитов
Рогозин указал Главе Генштаба Великобритании, что у России нет «слабых сторон»
Минни Маус получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
В Италии мужчина открыл стрельбу по людям со своего балкона