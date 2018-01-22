Клинцевич назвал хамством отказ Киева забирать технику из Крыма

22 Янв. 2018 2018-01-22T23:15:26+03:00

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Власти Украины не ведут никакого диалога с Россией по статусу Крыма, а на жест доброй воли отвечают хамством. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Собственно, другой реакции мы и не ждали. Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", - сказал Клинцевич.

Он отметил, что глава МИД Украины Павел Климкин прямо заявил, что Киев не будет вести переговоры по Крыму с РФ. Однако это у России нет и не может быть никакого диалога с Украиной по статусу Крыма, который был определен народом на референдуме 2014 года.

"Отклонив предложение России о возвращении техники из Крыма, украинская власть в очередной раз продемонстрировала свое явное нежелание искать даже малейшие точки соприкосновения с Россией", - считает зампред.