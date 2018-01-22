На тренировке в Испании российского велогонщика сбила машина

22 Янв. 2018 2018-01-22T23:16:11+03:00

Как рассказал сам Егор Силин, в результате происшествия он не получил никаких повреждений

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На тренировке в Испании российского велогонщика Егора Силина сбила машина. По его словам, в результате происшествия он не получил никаких повреждений, пострадал лишь его велосипед.

«Велосипед ремонту не подлежит, а вот на мне ни царапинки. Я даже потом еще проехал четырехчасовую тренировку на другом велосипеде», - сообщил Силин.

Он отметил, что его вины в ДТП нет. Ответственность за аварию, по его словам, лежит на водителе машины.

Как передает Р-Спорт, инцидент произошел у дома Силина в Испании.

В настоящее время россиянин выступает за португальскую континентальную команду Radio Popular Boavista.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция не будет предъявлять обвинения американской теннисистке Винус Уильямс в связи с ее участием в смертельном ДТП во Флориде. В ходе расследования правоохранители выяснили, что спортсменка не нарушала правила дорожного движения в момент аварии.