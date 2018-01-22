2018-01-22T23:50:00+03:00
Звезды

Минни Маус получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде

Подружка Микки Мауса была удостоена этой чести к своему 90-летнему юбилею
Юлия ДИВЕЕВА
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Минни Маус. Фото: кадр из мультфильмаМинни Маус. Фото: кадр из мультфильма
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В Лос-Анджелесе в понедельник будет открыта звезда Минни Маус на Аллее славы Голливуда. Церемония открытия приурочена к 90-летию выхода первого мультфильма студии Disney с ее участием.

Как сообщила газета Los Angeles Times, Минни была удостоена чести увековечить свое имя через 40 лет после Микки Мауса, который получил свою звезду еще в 1978 году – на свой 50-летний юбилей.

Это будет уже 2627-я по счету звезда, вмонтированная в тротуар знаменитого Голливудского бульвара.

Минни Маус – девочка-мышка, мультипикационный персонаж, придуманный Уолтом Диснеем в 1928 году. Впервые на экранах она появилась в качестве подруги Микки Мауса в короткометражном мультфильме "Безумный самолет" (Plane Crazy, 1928). Мало кто знает, что полное имя Минни - Минерва.

Минни "снялась" более чем в 70 мультфильмах. Но со второй половины 1930-х годов персонаж стал появляться все реже, потому что у Микки появились новые друзья Гуфи и Дональд Дак.

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