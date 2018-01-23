Рогозин указал Главе Генштаба Великобритании, что у России нет «слабых сторон»

23 Янв. 2018 2018-01-23T00:13:36+03:00

Вице-премьер намекнул генералу Нику Картеру, что «слабые стороны» РФ теперь живут в Лондоне

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Вице-премьер-министр РФ, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии и Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», Дмитрий Рогозин прокомментировал слова главы Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Ника Картера о слабых местах России.

«Наши слабые стороны уже давно перебрались в Лондон», - написал он в своем микроблоге в Тwitter.

Твит Дмитрия РогозинаФото: СОЦСЕТИ

Ранее генерал Картер, выступая в Королевском институте вооружённых сил, высказал мнение, что с Москвой надо говорить с позиции силы, поскольку «Россия уважает силу и сильных».

«Нам необходимо определить слабые стороны России и после этого действовать асимметрично», — сказал Картер.

Он также посоветовал Западу создать прочные институты в соседних с Россией государствах. При этом Картер признал, что Вооруженные силы Великобритании не могут сравниться по своим возможностям с российской армией. Он напомнил об успешном применении в Сирии российских крылатых ракет. По его мнению, Лондон не располагает средствами защиты от подобных угроз.