Рогозин указал Главе Генштаба Великобритании, что у России нет «слабых сторон»
Вице-премьер-министр РФ, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии и Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», Дмитрий Рогозин прокомментировал слова главы Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Ника Картера о слабых местах России.
«Наши слабые стороны уже давно перебрались в Лондон», - написал он в своем микроблоге в Тwitter.
Твит Дмитрия РогозинаФото: СОЦСЕТИ
Ранее генерал Картер, выступая в Королевском институте вооружённых сил, высказал мнение, что с Москвой надо говорить с позиции силы, поскольку «Россия уважает силу и сильных».
«Нам необходимо определить слабые стороны России и после этого действовать асимметрично», — сказал Картер.
Он также посоветовал Западу создать прочные институты в соседних с Россией государствах. При этом Картер признал, что Вооруженные силы Великобритании не могут сравниться по своим возможностям с российской армией. Он напомнил об успешном применении в Сирии российских крылатых ракет. По его мнению, Лондон не располагает средствами защиты от подобных угроз.