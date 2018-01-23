В Подмосковье полицейские за взятку отпустили ехавших на ограбление бандитов

23 Янв. 2018 2018-01-23T00:42:50+03:00

Инспекторам ППС предъявили обвинения и взяли под стражу за взятку от бандитов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Два сотрудника полиции Московской области арестованы судом по обвинению в коррупции. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года инспекторы ППС остановили для проверки машину без номеров, в которой сидели четверо мужчин. В салоне полицейские обнаружили два предмета, похожие на пистолеты, маски с прорезями для глаз и перчатки.

«Понимая, что данные предметы приготовлены для совершения преступных действий, мер к задержанию и доставлению не приняли, в дежурную часть не сообщили», — цитирует Врадий РИА Новости.

Полицейские потребовали взятку в 100 тыс. рублей и два мобильных телефона. Бандиты наскребли по карманам 55 тыс. рублей и патрульных эта сумма удовлетворила. Они вернули им документы и ключи от машины, и отпустили. Преступники в тот вечер ограбили продуктовый магазин в Балашихе.

По факту произошедшего назначена служебная проверка. По ее итогам обвиняемых уволят из МВД и накажут их начальников.