2018-01-23T00:42:50+03:00
Происшествия

В Подмосковье полицейские за взятку отпустили ехавших на ограбление бандитов

Теперь инспекторам ППС предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями
Юлия ДИВЕЕВА
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Инспекторам ППС предъявили обвинения и взяли под стражу за взятку от бандитовИнспекторам ППС предъявили обвинения и взяли под стражу за взятку от бандитовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Два сотрудника полиции Московской области арестованы судом по обвинению в коррупции. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года инспекторы ППС остановили для проверки машину без номеров, в которой сидели четверо мужчин. В салоне полицейские обнаружили два предмета, похожие на пистолеты, маски с прорезями для глаз и перчатки.

«Понимая, что данные предметы приготовлены для совершения преступных действий, мер к задержанию и доставлению не приняли, в дежурную часть не сообщили», — цитирует Врадий РИА Новости.

Полицейские потребовали взятку в 100 тыс. рублей и два мобильных телефона. Бандиты наскребли по карманам 55 тыс. рублей и патрульных эта сумма удовлетворила. Они вернули им документы и ключи от машины, и отпустили. Преступники в тот вечер ограбили продуктовый магазин в Балашихе.

По факту произошедшего назначена служебная проверка. По ее итогам обвиняемых уволят из МВД и накажут их начальников.

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