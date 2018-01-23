Питерский "Зенит" разгромил 5:0 датский "Копенгаген" в контрольной игре

23 Янв. 2018 2018-01-23T00:55:09+03:00

Александр Кокорин забил пятый гол в матче против "Копенгагена". Фото: REUTERS

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В понедельник, 22 января, футболисты питерского "Зенита" на первом тренировочном сборе в ОАЭ провели контрольную игру. Соперником стал датский "Копенгаген". Команда Роберто Манчини одержала победу со счетом 5:0.

Героем встречи стал форвард Андрей Панюков. Он отличился на 18 и 34 минутах поединка. На 28-й минуте матча отличился новичок "Зенита" Антон Заболотный. Во второй половине матча голами отметились уже игроки основного состава - на 62-й четвертый мяч в поединке забил аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер. Ну а точку в матче на 86-й минуте поставил Александр Кокорин.

На 25 января у "Зенита" запланирована еще одна игра. Соперником в поединке, который пройдет в Эмиратах, станет чешская "Славия".