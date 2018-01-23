2018-01-23T01:09:57+03:00
В мире

Порнозвезда учит подписчиков воспитывать подростков

Актриса возмутилась тем, что родители не пресекают доступ к порнографии своим детям
Юлия ДИВЕЕВА
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Никита Белуччи известна ролями в фильмах для взрослыхНикита Белуччи известна ролями в фильмах для взрослыхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Родители подростков должны перекладывать ответственность за моральное воспитание на секс-работников. Такое мнение высказала французская актриса Никита Белуччи, снимающаяся в фильмах для взрослых.

Порнозвезда пожаловалась в своем микроблоге в Twitter на то, что ее донимают письмами предложениями интима подростки 12-13 лет.

«Чувак, 13 лет. Подумай о своем поведении, сделай домашнее задание и не пиши мне больше, иначе я покажу скрин твоим родителям», — написала она.

Родителей несовершеннолетних фанатов актриса призвала лучше воспитывать своих детей, потому что она уже устала делать это за них.

«Насколько нормально получать сообщения от детей, содержащие запросы фото, просьбы лишить их девственности или, среди прочих вещей, хочу ли я секса?» — написала она.

Белуччи заявила, что она не стыдится своей профессии, но ей также не нравится, что доступ к порнографии упрощен. Кстати, в отличие от других порнозвезд, аккаунты Никиты в соцсетях закрытые.

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