2018-01-23T01:23:11+03:00
Спорт

"Ливерпуль" проиграл "Суонси" 0:1 в чемпионате Англии, прервав беспроигрышную серию

Клуб Юргена Клоппа не уступал в 18 поединках, начиная с октября 2017 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Суонси" одержал сенсационную победу над "Ливерпулем" в чемпионате Англии."Суонси" одержал сенсационную победу над "Ливерпулем" в чемпионате Англии.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 23 января, футболисты "Суонси" одержали сенсационную победу в чемпионате Англии на своем поле над "Ливерпулем". Команда немецкого специалиста Юргена Клоппа была бита с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в поединке, который прошел в Суонси, был забил Алфи Моусоном на 40-й минуте поединка. Этот исход матча стал сенсационным - несколькими днями ранее "Ливерпуль" нанес первое в сезоне поражение грозному "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" прервал свою серию из 18 встреч подряд без поражений. Последний раз они уступали 22 октября прошлого года "Тоттенхэму" со счетом 1:4. После этого поединка "Ливер" остался на 4 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, а "Суонси", даже набрав 20 баллов, остался на последнем месте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Нижняя палата Конгресса одобрила временное финансирование правительства
Путин изменил ответ военнослужащих на благодарность командира
Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет
Турецкий военнослужащий погиб в ходе операции «Оливковая ветвь»
Эрдоган ответил США о сроках операции в Сирии
Кировское МВД проверят после задержания главы ГИБДД по региону
Сенат США одобрил возобновление финансирования работы правительства
Порнозвезда учит подписчиков воспитывать подростков
Питерский "Зенит" разгромил 5:0 датский "Копенгаген" в контрольной игре
В Подмосковье полицейские за взятку отпустили ехавших на ограбление бандитов
Рогозин указал Главе Генштаба Великобритании, что у России нет «слабых сторон»
Минни Маус получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
В Италии мужчина открыл стрельбу по людям со своего балкона