"Ливерпуль" проиграл "Суонси" 0:1 в чемпионате Англии, прервав беспроигрышную серию
В понедельник, 23 января, футболисты "Суонси" одержали сенсационную победу в чемпионате Англии на своем поле над "Ливерпулем". Команда немецкого специалиста Юргена Клоппа была бита с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол в поединке, который прошел в Суонси, был забил Алфи Моусоном на 40-й минуте поединка. Этот исход матча стал сенсационным - несколькими днями ранее "Ливерпуль" нанес первое в сезоне поражение грозному "Манчестер Сити".
"Ливерпуль" прервал свою серию из 18 встреч подряд без поражений. Последний раз они уступали 22 октября прошлого года "Тоттенхэму" со счетом 1:4. После этого поединка "Ливер" остался на 4 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, а "Суонси", даже набрав 20 баллов, остался на последнем месте.