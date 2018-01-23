Кировское МВД проверят после задержания главы ГИБДД по региону

23 Янв. 2018 2018-01-23T02:06:04+03:00

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В Управлении МВД по Кировской области назначена проверка после задержания начальника ГИБДД региона по подозрении в причастности к «делу о «КамАЗах». Об этом сообщает пресс-служба Кировского УМВД.

«Сотрудники службы собственной безопасности органов внутренних дел продолжают проведение оперативных мероприятий. Руководством УМВД России по Кировской области назначено проведение служебной проверки», - говорится на сайте ведомства.

Ране стало известно, что вечером 22 января 2018 года в Кирове задержали начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области Александра Плотникова. Он взят под стражу пока на 48 часов.

Напомним, что в ноябре 2017 года областной Следственный комитет сообщил о преступной группе, в которую входили сотрудники УМВД. С января 2014 года по октябрь 2017 года подозреваемые приобрели по заниженной стоимости «КамАЗы», которые запрещено продавать на российском рынке, вносили в паспорта грузовиков ложные сведения о классе безопасности «Евро-4» и продавали их покупателям.