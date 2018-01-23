Эрдоган ответил США о сроках операции в Сирии

23 Янв. 2018 2018-01-23T02:35:17+03:00

Президент Турции посоветовал Вашингтону в первую очередь ограничить свои сроки пребывания в Ираке и Афганистане

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Турецкие военные уйдут из Сирии, когда будут достигнуты поставленные цели. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ н ахзаявление Госдепартамента США, который призвал Анкару ограничить операцию «Оливковая ветвь по масштабам и срокам.

"США нам говорят, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты – операция закончится, и мы уйдем", — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что операция ведется не ради захвата чужих территорий, и не против курдов, а чтобы предотвратить создание террористического коридора. Президент надеется, что успех операции обеспечит стабильность и безопасность на южных границах страны, передает РИ Новости.

Напомним, 20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из СНС и ДС в районе Африн.