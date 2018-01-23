Турецкий военнослужащий погиб в ходе операции «Оливковая ветвь»

23 Янв. 2018 2018-01-23T02:58:55+03:00

Это первая жертва в армии Турции с начала боевых действий

Изменить размер текста: A A

В ходе операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии погиб один военнослужащий армии Турции. Эту информацию подтвердили в Генштабе вооруженных сил страны.

«Один из наших героических солдат принял мученическую смерть во время боев», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба это произошло 22 января в районе Гюльбаба. Турецкие военные столкнулись с бойцами курдского ополчения или боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Это первый погибший военнослужащий Турции с момента начала операции «Оливковая ветвь», передает Интерфакс.

Напомним, Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции официально объявил о начале операции в сирийском Африне 20 января. Военные действия турецкой армии направлены против курдских формирований.

Решение Анкара приняла после того, как возглавляемая США коалиция соощила о намерении сформировать из курдских ветеранов отряды пограничной безопасности.