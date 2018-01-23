2018-01-23T03:45:53+03:00
Экономика

Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет

Бизнесмены из России, вошедшие в рейтинг, открыли свои фирмы в Дании и Великобритании
Юлия ДИВЕЕВА
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Актриса Милли Бобби Браун - самая молодая в списке перспективной молодежи ЕвропыАктриса Милли Бобби Браун - самая молодая в списке перспективной молодежи ЕвропыФото: СОЦСЕТИ
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Список самых перспективных молодых европейцев до 30 лет составил Forbes. В него вошли трое россиян: Денис Федоряев, Гульназ Хусаинова и Татьянуа Кожевникова. Однако бизнес у них находится за пределами России.

Так Федоряев зарабатывает деньги в Копенгагене, где вместе с датчанином Кристианом Арнстедтом основал компанию Blazar Capital, специализирующуюся в области электронной коммерции.

Компания EasySize москвички Хусаиновой действует в Дании, а магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London Кожевниковой расположен в центре Лондона.

Всего в список 2018 года вошло более 300 человек. В нем есть имена боксера Энтони Джошуа, победившего Владимира КЛичко, актрис из "Игры престолов" натали Эммануэль и Мэйси Уильямс. Самой юной в списке стала 13-лктняя актриса Милли Бобби Браун.

Forbes такой рейтинг публикует в третий раз. Список поделен на 10 категорий, в каждую из которых входят 30 фамилий.

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