Путин изменил ответ военнослужащих на благодарность командира

23 Янв. 2018 2018-01-23T04:13:17+03:00

Теперь в российской армии будут говорить «служу России» вместо «служу Российской Федерации»

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Президент РФ Владимир Путин внес изменения уставы Вооруженных сил России, в том числе в Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав и Устав гарнизонной и караульной служб.

Поправки в Устав внутренней службы меняют слова ответа военнослужащего на благодарность от командира. До сих пор солдаты и офицеры отвечали на похвалу «служу Российской Федерации». Теперь ответ будет короче – «служу России».

Если командир поздравляет военнослужащих, находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «ура». На благодарность командира строй должен отчеканить «служим России», вместо «служим Российской Федерации». Документы размещены на официальном портале првовой информации.