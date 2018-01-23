Путин изменил ответ военнослужащих на благодарность командира
Теперь в российской армии будут говорить «служу России» вместо «служу Российской Федерации»
Служащие российской армии будут иначе отвечать на благодарность командираФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Президент РФ Владимир Путин внес изменения уставы Вооруженных сил России, в том числе в Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав и Устав гарнизонной и караульной служб.
Поправки в Устав внутренней службы меняют слова ответа военнослужащего на благодарность от командира. До сих пор солдаты и офицеры отвечали на похвалу «служу Российской Федерации». Теперь ответ будет короче – «служу России».
Если командир поздравляет военнослужащих, находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «ура». На благодарность командира строй должен отчеканить «служим России», вместо «служим Российской Федерации». Документы размещены на официальном портале првовой информации.