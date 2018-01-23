Нижняя палата Конгресса одобрила временное финансирование правительства

23 Янв. 2018 2018-01-23T04:34:23+03:00

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Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом поддержала резолюцию о возобновлении временного финансирования работы федерального правительства. В понедельник за документ проголосовали 266 конгресменов, против – 150.

Теперь законопроект направлен на подпись к президенту США Дональду Трампу. После его резолюции госучреждения уже со вторника возобновят свою деятельность, передает ТАСС.

В Сенате законопроект получил 81 голос при необходимых 60. Против 18 выступили 18 членов Верхней палаты. До этого главы фракций республиканцев и демократов заключили сделку - демократы голосуют за резолюцию, но сразу после этого начинаются переговоры по миграционной реформе.

Напомним, 20 января федеральное правительство приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Демократы отказались принимать бюджет страны без расходов на программу защиты детей мигрантов, приехавших в страну еще детьми "Мечтатели". Она была начата при Бараке Обаме, но Трамп решил прикрыть ее и ужесточить мигрантскую политику.