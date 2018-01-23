СМИ сообщили о разведывательном корабле ВМФ России у берегов США

23 Янв. 2018 2018-01-23T05:43:09+03:00

Судно вышло из столицы Тринидат и Тобаго и находится в международных водах

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У Восточного побережья США заметили разведывательный корабль военно-морского флота РФ «Виктор Леонов». Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным ведомства, российское судно находится в международных водах примерно в 160 километрах юго-востоку от города Уилмингтона (штат Северная Каролина).

Телекомпания CNN передает, что курс корабля неизвестен, но несколько дней назад он вышел из порта Порт-оф-Спейн - столицы карибского государства Тринидад и Тобаго. Ранее «Виктор Леонов» курсировал вдоль Восточного побережья Соедиенных Штатов. Там располагаются базы ВМС в Норфолке (штат Вирджиния) и Кингс-Бэе (штат Джорджия).

Корабль-шпион «Виктор Леонов» предназначен для перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров. Он относится в третьему поколению кораблей его типа, разработанных в СССР в 1980-х годах.