Роспотребнадзор предупреждает о случаях лихорадки Ласса в Нигерии
В Нигерии зафиксированы случаи заболевания лихорадкой Ласса. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Центра инфекционных заболеваний западно-африканского государства.
С 18 по 24 декабря 2017 года в 7 штатах Нигерии в медучреждения нигерии поступили 8 пациентов с подозрением на геморрагическую лихорадку Ласса.У одного диагноз был подтвержден лабораторно. Есть один случай с летальным исходом.
«Федеральный учебный госпиталь в городе Абакилики информировал о двух хирургах этого учреждения, умерших 14 января 2018 года от лихорадки Ласса после проведения ими операции тонзилэктомии у больного с таким же диагнозом», - говорится на сайте Роспотребнадзора.
Количество зарегистрированных в Нигерии случаев заболевания постоянно росло в прошлом году. Лихорадка Ласса является для страны эндемичной. Вирус передается людям, проживающих на эндемичных территориях, где живут переносчики вируса – крысы и мыши.
Роспотребнадзор просит учитывать информацию при планировании поездок.