Роспотребнадзор предупреждает о случаях лихорадки Ласса в Нигерии

23 Янв. 2018 2018-01-23T06:23:20+03:00

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В Нигерии зафиксированы случаи заболевания лихорадкой Ласса. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Центра инфекционных заболеваний западно-африканского государства.

С 18 по 24 декабря 2017 года в 7 штатах Нигерии в медучреждения нигерии поступили 8 пациентов с подозрением на геморрагическую лихорадку Ласса.У одного диагноз был подтвержден лабораторно. Есть один случай с летальным исходом.

«Федеральный учебный госпиталь в городе Абакилики информировал о двух хирургах этого учреждения, умерших 14 января 2018 года от лихорадки Ласса после проведения ими операции тонзилэктомии у больного с таким же диагнозом», - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Количество зарегистрированных в Нигерии случаев заболевания постоянно росло в прошлом году. Лихорадка Ласса является для страны эндемичной. Вирус передается людям, проживающих на эндемичных территориях, где живут переносчики вируса – крысы и мыши.

Роспотребнадзор просит учитывать информацию при планировании поездок.