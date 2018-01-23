Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства

23 Янв. 2018 2018-01-23T06:39:33+03:00

Госучреждения В США смогут работать еще три недели

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Президент США Дональд Трамп подписал проект резолюции о продлении временного финансирования федерального правительства еще на три недели. Об этом сообщила пресс-служба белого дома.Госучреждения будут получать средства из казны до 8 февраля.

В новом финансовом году, который начинается в США с 1 октября, это уже четвертый документ о продлении временного финансирования работы кабинета министров, госслужб и ведомств, передает ТАСС.

Ранее резолюцию поддержали в Сенате, а затем в Палате представителей Конгресса. Для того, чтобы законопрект набрал необходимое количество голосов у сенторов, двум фракиям пришлось идти на сделку - демократы голосуют "за", а республиканцы обсуждают включение в бюджет страны расходы на программы защиты иммигрантов.

Напомним, 20 января федеральное правительство приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Демократы отказались принимать бюджет страны без расходов на программу защиты детей мигрантов, приехавших в страну еще детьми "Мечтатели".