Шойгу: страны Ближнего-Востока и Юго-Восточной Азии хотят купить у РФ С-400

23 Янв. 2018 2018-01-23T06:57:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько стран на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии выразили заинтересованность в покупке у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, сейчас ведутся переговоры по условиям сделки с рядом государств. Министр напомнил, что два С-400 несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, защищая российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

"Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", - цитирует ТАСС слова Шойгу.

Глава оборонного ведомства заверил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом.

Сергей Шойгу сейчас находится в рабочей поездке по странам Юго-Восточной Азии.