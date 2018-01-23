2018-01-23T07:50:00+03:00
Политика

Россия выделила контртеррористическому управлению ООН $2 млн

Это единовременный добровольный взнос в бюджет нового подразделения
Юлия ДИВЕЕВА
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Россия сделала добровольный взнос в бюджет нового управления в ООНРоссия сделала добровольный взнос в бюджет нового управления в ООНФото: REUTERS
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Недавно созданное Управление ООН по контртерроризму получило от России 2 миллиона долларов. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при Всемирной организации.

Новое подразделение ООН должно будет решать задачи оказания технической поддержки государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма.

«РФ теперь вносит и финансовый вклад в реализацию этих усилий в качестве одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом», - цитирует Интерфакс пресс-службу постоянного представителства.

Дипломаты подчеркнули, что средства в бюджет нового подразделения страна перечислила на добровольной основе. Это единовременный взнос. Планируется, что с 2019 года Россия ежегодно будет выделять контртеррористическому управлению по полмиллиона долларов.

Напомним, в марте 2017 года Россия перевела сумму в размере 77 миллионов 888 тысяч 309 долларов США в качестве уплаты начисленного взноса в регулярный бюджет ООН.

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