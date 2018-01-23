Эрдоган: Турция не отступит, пока не установит контроль над Африном

23 Янв. 2018 2018-01-23T08:09:15+03:00

В Анкаре подчеркивают, что не стремятся к захвату сирийских территорий

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Анкара будет продолжать операцию в курдском кантоне Африн на севере Сирии до тех пор, пока полностью не установит над ним контроль. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Во время операции «Щит Евфрата» мы нанесли удар по тем, кто планировал создать коридор террора вдоль наших границ. Тогда США доставили в этот регион пять тысяч грузовиков с военным оборудованием, которое было распространено среди террористических организаций. Операция в Африне также закончится, когда будут достигнуты поставленные задачи», - цитирует Эрдогана издание Yeni Safak.

Глава государства пообещал, что Турция установит контроль над Африном, как это было сделано ранее в городах Джараблус, Аль-Раи и Аль-Баб на севере Сирии. Эрдоган подчеркнул, что Анкара не стремится к захвату территорий арабской республики.

«Задача Турции — обеспечить национальную безопасность и территориальную целостность Сирии», - добавил президент.

Напомним, 20 января Турция начала в Африне военную операцию «Оливковая ветвь».