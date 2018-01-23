2018-01-23T08:26:18+03:00
Экономика

В Киеве объяснили сокращение объемов транзита российского газа через Украину

«Газпром» направляет все больше топлива по трубопроводу «Северный поток»
Денис СУХОВ
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В Киеве объяснили сокращение объемов транзита российского газа через УкраинуВ Киеве объяснили сокращение объемов транзита российского газа через УкраинуФото: EAST NEWS
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В январе «Газпром» сократил на 25% объемы транзита российского газа через территорию Украины. Компания стала активнее использовать обходные маршруты, заявили в Киеве.

«Если сравнивать 1 и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую газотранспoртную систему сократился с 238,7 до 180 млн кубометров в сутки», - отметил министр энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

По его словам это объясняется тем, что «Газпром» все больше топлива направляет через трубопровод «Северный поток», а также использует объемы, накопленные в европейских хранилищах.

Также, по мнению Белявского, потребление газа европейцами сократилось в связи с относительно теплой погодой этой зимой. В случае похолодания, объемы транзита по украинской территории могут снова возрасти, считает министр.

Ранее в «Газпроме» сообщили о сокращении в январе транзита газа через Украину в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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