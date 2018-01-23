Международная организация труда: Число безработных в мире составляет рекордные 192,7 млн человек

23 Янв. 2018 2018-01-23T09:53:47+03:00

По прогнозу организации, в России в 2018 году уровень безработицы снизится

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После периода активного роста в 2016 году, в 2017-м уровень глобальной безработицы побил очередной рекорд, увеличившись на 5,6% и охватив 192,7 млн человек. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Международной организации труда.

В 2018 году мировая безработица снизится на 0,1%, при этом общее число безработных останется на прежнем уровне. Увеличение числа работающих людей эксперты связывают с высокой эффективностью рынков труда развитых стран.

Уровень безработицы среди молодежи на данный момент составляет в мире 13%, что представляет собой «серьезную глобальную проблему», подчеркивают авторы доклада. Особенно остро стоит вопрос в Северной Африке, где безработным является каждый третий житель в возрасте до 25 лет.

В России в 2018 году безработица сократится с 5,2% (3,9 млн человек) до 5,% (3,8 млн). В 2019 году показатель продолжит снижение и будет равняться 4,9% (3,6 млн).