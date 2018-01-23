2018-01-23T09:53:47+03:00
Экономика

Международная организация труда: Число безработных в мире составляет рекордные 192,7 млн человек

По прогнозу организации, в России в 2018 году уровень безработицы снизится
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Международная организация труда: Число безработных в мире составляет рекордные 192,7 млн человекМеждународная организация труда: Число безработных в мире составляет рекордные 192,7 млн человек
Изменить размер текста:

После периода активного роста в 2016 году, в 2017-м уровень глобальной безработицы побил очередной рекорд, увеличившись на 5,6% и охватив 192,7 млн человек. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Международной организации труда.

В 2018 году мировая безработица снизится на 0,1%, при этом общее число безработных останется на прежнем уровне. Увеличение числа работающих людей эксперты связывают с высокой эффективностью рынков труда развитых стран.

Уровень безработицы среди молодежи на данный момент составляет в мире 13%, что представляет собой «серьезную глобальную проблему», подчеркивают авторы доклада. Особенно остро стоит вопрос в Северной Африке, где безработным является каждый третий житель в возрасте до 25 лет.

В России в 2018 году безработица сократится с 5,2% (3,9 млн человек) до 5,% (3,8 млн). В 2019 году показатель продолжит снижение и будет равняться 4,9% (3,6 млн).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Умер актер, сыгравший роль Тинки-Винки из "Телепузиков"
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»
"Манчестер Юнайтед" второй год подряд приносит владельца больше всего доходов в мире
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу в Россию
В московском суде владельце айфонов попросили определиться с суммой в исках по намеренному замедлению работы
Россияне все чаще сознательно отказываются заводить детей
В Ирландии прошли похороны солистки группы Cranberries
СМИ назвали размер годовой зарплаты Порошенко
РКК «Энергия»: Пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 году
Буддийский монах, тело которого эксгумировали ученики, улыбается и после смерти
Samsung заподозрили в замедлении старых моделей смартфонов
Евросоюз исключил восемь государств из черного списка офшоров
Минкомсвязи: Государство и операторы связи достигли «полного взаимопонимания» по «пакету Яровой»
В Канаде поезд протаранил бензовоз, спровоцировав пожар
Грузия купила у США противотанковые системы Javelin
76-летняя звезда Нил Даймонд прекращает концерты из-за болезни Паркинсона