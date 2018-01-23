Составлен рейтинг главных русских кумиров XX века

23 Янв. 2018 2018-01-23T10:39:12+03:00

Возглавил рейтинг кумиров первый человек в космосе Юрий Гагарин Фото: ТАСС

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Россияне назвали главных кумиров XX века, поместив на первое место известного космонавта Юрия Гагарина. По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения, 44% граждан посчитали его самой выдающейся личностью прошлого столетия.

На второй строчке оказался исполнитель и поэт Владимир Высоцкий с 28%. О том, кто это такой знают почти все граждане нашего государства - 99%. Более того, 92% опрошенных признались, что творчество Высоцкого произвело на них положительное впечатление, а еще 67% респондентов заявили о сильном влиянии исполнителя на формирование ценностей россиян.

Тройку лидеров замыкает полководец Георгий Жуков (27%). Следом за ним идут генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин (22%), а также писатели Александр Солженицын (14%) и Лев Толстой (13%). Попала в рейтинг кумиров и балерина Майя Плисецкая с 13% голосов.

В самом конце списка оказались художник Илья Репин и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев - у них 2%, передает газета "Известия".