2018-01-23T10:39:12+03:00
Общество

Составлен рейтинг главных русских кумиров XX века

Список возглавили Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий и Георгий Жуков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments54
Возглавил рейтинг кумиров первый человек в космосе Юрий ГагаринВозглавил рейтинг кумиров первый человек в космосе Юрий ГагаринФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Россияне назвали главных кумиров XX века, поместив на первое место известного космонавта Юрия Гагарина. По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения, 44% граждан посчитали его самой выдающейся личностью прошлого столетия.

На второй строчке оказался исполнитель и поэт Владимир Высоцкий с 28%. О том, кто это такой знают почти все граждане нашего государства - 99%. Более того, 92% опрошенных признались, что творчество Высоцкого произвело на них положительное впечатление, а еще 67% респондентов заявили о сильном влиянии исполнителя на формирование ценностей россиян.

Тройку лидеров замыкает полководец Георгий Жуков (27%). Следом за ним идут генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин (22%), а также писатели Александр Солженицын (14%) и Лев Толстой (13%). Попала в рейтинг кумиров и балерина Майя Плисецкая с 13% голосов.

В самом конце списка оказались художник Илья Репин и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев - у них 2%, передает газета "Известия".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
По факту убийства девушки студентом Бауманки в Москве возбуждено дело
Один из продюсеров Болливуда хочет снять фильм о Путине
Умер актер, сыгравший роль Тинки-Винки из "Телепузиков"
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»
"Манчестер Юнайтед" второй год подряд приносит владельца больше всего доходов в мире
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу в Россию
В московском суде владельце айфонов попросили определиться с суммой в исках по намеренному замедлению работы
Россияне все чаще сознательно отказываются заводить детей
В Ирландии прошли похороны солистки группы Cranberries
СМИ назвали размер годовой зарплаты Порошенко
РКК «Энергия»: Пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 году
Буддийский монах, тело которого эксгумировали ученики, улыбается и после смерти
Samsung заподозрили в замедлении старых моделей смартфонов
Евросоюз исключил восемь государств из черного списка офшоров
Минкомсвязи: Государство и операторы связи достигли «полного взаимопонимания» по «пакету Яровой»
В Канаде поезд протаранил бензовоз, спровоцировав пожар
Грузия купила у США противотанковые системы Javelin
76-летняя звезда Нил Даймонд прекращает концерты из-за болезни Паркинсона