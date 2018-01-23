Составлен рейтинг главных русских кумиров XX века
Россияне назвали главных кумиров XX века, поместив на первое место известного космонавта Юрия Гагарина. По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения, 44% граждан посчитали его самой выдающейся личностью прошлого столетия.
На второй строчке оказался исполнитель и поэт Владимир Высоцкий с 28%. О том, кто это такой знают почти все граждане нашего государства - 99%. Более того, 92% опрошенных признались, что творчество Высоцкого произвело на них положительное впечатление, а еще 67% респондентов заявили о сильном влиянии исполнителя на формирование ценностей россиян.
Тройку лидеров замыкает полководец Георгий Жуков (27%). Следом за ним идут генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин (22%), а также писатели Александр Солженицын (14%) и Лев Толстой (13%). Попала в рейтинг кумиров и балерина Майя Плисецкая с 13% голосов.
В самом конце списка оказались художник Илья Репин и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев - у них 2%, передает газета "Известия".