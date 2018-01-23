2018-01-23T10:52:36+03:00
Происшествия

Четыре человека попали под колеса поездов в Москве во вторник

Несчастные случаи произошли поздно ночью и утром
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Из четырех человек, попавших под колеса электропоездов, выжил лишь одинИз четырех человек, попавших под колеса электропоездов, выжил лишь одинФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Четверо мужчин попали под колеса железнодорожных составов в Москве во вторник. В результате происшествий три человека погибли, один был доставлен в больницу с серьезными травмами. Такое заявление сделала представитель столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Первый инцидент произошел примерно в 00:35 мск на станции "Москва - Савеловская". Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения попали под движущийся электропоезд, следующий по маршруту Апрелевка - Перово. Один из них от полученных травм скончался на месте, второй был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Между тем, в 08:03 мск на платформе "Тимирязевская" Савеловского направления еще двое мужчин попали под колеса аэроэкспресса до Шереметьево. По данным МВД, они пытались перебежать пути, но в итоге погибли.

Как сообщает ТАСС, за последние несколько дней это уже второй инцидент со смертельным исходом на данном участке железной дороги.

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