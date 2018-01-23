2018-01-23T11:12:06+03:00
Экономика

Курс доллара 23 января опустился до 56,47 рублей в ходе торгов на Московской бирже

Курс евро продемонстрировал снижение до 69,15 рублей
Денис СУХОВ
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Курс доллара 23 января опустился до 56,47 рублей в ходе торгов на Московской биржеКурс доллара 23 января опустился до 56,47 рублей в ходе торгов на Московской биржеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс доллара и евро продемонстрировал снижение в начале торгов на Московской бирже во вторник, 23 января. Рубль укрепляется по отношению к бивалютной корзине на фоне умеренного повышения нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,44-56,54 рублей и по итогам первых минут курс установился на уровне 56,47 рублей, что на 15 копеек ниже официального.

Курс евро в ходе торгов упал до 69,15 рублей, что на 11 копеек ниже уровня, установленного ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) опустилась до 62,17 рублей, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По мнению эспертов, рубль демонстрирует незначительный рост на фоне умеренного повышения нефтяных цен. Участники рынка энергоносителей ожидают снижения добычи в США по итогам очередной недели. В среду американское министерство энергетики опубликует отчет о текущих запасах топлива в стране.

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