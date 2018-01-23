Один из ключевых игроков «Зенита» отказался продлевать контракт с клубом

23 Янв. 2018 2018-01-23T11:13:11+03:00

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Капитан и защитник футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито заявил о своем желании уйти из команды. Спортсмен не хочет продлевать контракт, который завершится летом 2018 года. Об этом сообщил спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что перспективный футболист хочет вернуться на родину, в Италию, когда станет свободным агентом. При этом известно, что уже сейчас 31-летним игроком заинтересовался ряд футбольных клубов, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов. Сам же Кришито хотел бы играть в итальянском «Дженоа», где он уже играл когда-то, но в настоящее время клуб не может предложить интересных для спортсмена условий.

Напомним, в текущем сезоне Кришито сыграл в 28 матчах, не считая товарищеских, забив в них четыре года и отдав такое же количество результативных пасов, передает сайт телеканала «Звезда».

В «Зенит» итальянский защитник пришел в 2011 году. Ранее он выступал за «Дженоа» и «Ювентус».