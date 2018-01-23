2018-01-23T11:13:49+03:00
Спорт

РУСАДА сообщила о дисквалификации восьми российских спортсменов

Причиной стали нарушения антидопинговых правил
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Восемь российских спортсменов уличили в нарушении антидопинговых правилВосемь российских спортсменов уличили в нарушении антидопинговых правилФото: EAST NEWS
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации восьми наших спортсменов. Причиной такого решения стали нарушения антидопинговых правил.

В результате Федерация современного пятиборья РФ дисквалифицировала Дмитрия Соколова на два года, начиная с 6 октября 2017-го.

Аналогичное решение приняла и Федерация пауэрлифтинга, которая отстранила от соревнований Быстрова Андрея и Вигандта Андрея. Дисквалификация действует в течение четырех лет, начиная с 19 октября прошлого года.

Между тем, Федерация тяжёлой атлетики РФ отстранила Петрова Игоря (на два года, с 21 февраля 2017 года), Кудаева Жамала (на два года, с 02 ноября 2017 года) и Сонина Алексея (на два года и шесть месяцев, с 07 марта 2017 года).

Также российским объединением боксеров на четыре года, начиная с 7 ноября прошлого года, была дисквалифицирована Чобанова Руслана и на два года, с 28 ноября 2017-го -Токарчук Алена.

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