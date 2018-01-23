2018-01-23T12:05:53+03:00
Политика

Юмористы, актеры, хирурги: Список доверенных лиц Путина пополнился

В понедельник Центризбирком зарегистрировал вторую часть перечня россиян, представляющих интересы действующего президента РФ на выборах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Центральная избирательная комиссия в понедельник зарегистрировала вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В результате перечень россиян, представляющих интересы политика, увеличился на 154 человека до 413 .

Среди новых доверенных лиц множество деятелей культуры, например, дирижеров, таких как Юрий Башмет, Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Также в список попали звезды отечественной эстрады - певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин, комик Михаил Галустян и глава творческого объединения "Уральские пельмени" Андрей Рожков.

Кроме того, в перечень вошли дрессировщики братья Аскольд и Эдгард Запашные, дизайнер Валентин Юдашкин и актеры в лице Михаила Боярского, Сергея Безрукова и других.

Зарегистрированы были и спортсмены, например, фигурист Евгений Плющенко, боец Федор Емельяненко и легкоатлет Елена Исинбаева

Попали в список и руководитель "Хангаласского лесничества" в Якутии Варвара Устинова, а также кардиохирург Леонид Барбараш, передает РИА Новости.

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