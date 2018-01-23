2018-01-23T13:34:41+03:00
В мире

Курдские демонстранты и турки устроили драку в аэропорту Ганновера

В результате массовой потасовки два человека получили легкие травмы [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Всего в массовой потасовке было задействовано около 180 человекВсего в массовой потасовке было задействовано около 180 человекФото: REUTERS
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В аэропорту Ганновер-Лангенхаген в Германии произошла массовая драка курдских демонстрантов и граждан Турции. В результате инцидента два человека получили легкие травмы. Такое заявление сделали в местных правоохранительных органах.

Уточняется, что потасовка завязалась вечером 22 января. Курды решили провести в терминале протестную акцию против начала турками военной операции в Африне. Демонстранты выкрикивали обвинения в адрес президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в результате чего разъяренные граждане Турции, ожидавшие свой рейс, набросились на них.

По данным газеты Hannoversche Allgemeine, всего в драке участвовали около 180 человек. Полицейским пришлось применить перцовый газ в отношении нескольких десятков участников потасовки.

В результате происшествия рейс в Стамбул пришлось отложить более чем на полчаса. Правоохранители начали расследование инцидента.

В аэропорту Ганновера произошла массовая драка турок с курдами.

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