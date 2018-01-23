23 Янв. 2018 2018-01-23T12:31:15+03:00

Песков: Киев должен дать ясный ответ по своей военной технике в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель Кремля подчеркнул, что официальное предложение главы российского государства не нуждается в сопровождении дополнительными дипломатическими уведомлениями

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Предложение украинской стороне забрать свою военную технику из Крыма, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным, является официальным и не нуждается в дополнительных уведомлениях.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев не получал из Москвы официальных предложений по возвращению техники из Крыма.

«Могут быть официальные документы, главным образом, дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства отказался трактовать слова Климкина, отметив, что Киеву необходимо дать ясный ответ на предложение забрать свою технику.

Ранее Путин заявил, что РФ готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику, хоть она и находится в плачевном состоянии. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и самолетов.