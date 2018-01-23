2018-01-23T12:49:12+03:00
Спорт

В Кремле сожалеют о недопуске Ана, Шипулина и Устюгова на Олимпиаду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что данную ситуацию удастся прояснить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле слышали "удручающие новости" о недопуске "чистых" российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане.

Напомним, в понедельник в СМИ появилась информация, согласно которой Международный олимпийский комитет вычеркнул шестикратного чемпиона по шорт-треку Виктора Ана из списка участников ОИ. Позже стало известно, что в обновленный перечень не попали также биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

"Действительно мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются", - цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля также выразил надежду на то, что в итоге сторонам удастся разрешить инцидент с недопуском именитых спортсменов на Игры.

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