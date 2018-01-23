2018-01-23T12:50:40+03:00
В мире

СМИ: Трамп намерен пригласить Макрона совершить государственный визит в США

В Белом доме пока не располагают официальным заявлением о возможном прибытии французского лидера
Денис СУХОВ
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СМИ: Трамп намерен пригласить Макрона совершить государственный визит в СШАСМИ: Трамп намерен пригласить Макрона совершить государственный визит в СШАФото: REUTERS
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Французский лидер Эммануэль Макрон может стать первым главой иностранного государства, совершившим государственный визит в США во время президентства Дональда Трампа.

По информации телеканала CNN, Трамп намерен направить Макрону соответствующее приглашение, о чем может быть объявлено уже на этой неделе. В Белом доме эту информацию пока не подтверждают.

«В настоящий момент у нас нет официального заявления», - заявили в пресс-службе президентской администрации.

Отмечается, что в первый год своего президентства Трамп совершил множество официальных визитов в зарубежные страны, однако среди них не было ни одного государственного. Аналогично, никто из мировых лидеров не приезжал с государственным визитом в США.

В июле 2017 года Трамп с супругой Меланией посетил Париж, где в качестве почетного гостя принимал с Макроном военный парад в честь Национального праздника Франции. Визит американского президента приурочили к 100-летию вступления США в Первую Мировую войну.

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