В Кремле не знают о выходе в прокат фильма «Смерть Сталина»

23 Янв. 2018 2018-01-23T13:38:45+03:00

Ранее в СМИ появилась информация, что премьеру сатирической комедии могут перенести, чтобы она не совпала с 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве [видео]

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В Кремле не смогли прокомментировать слухи о возможном переносе выхода в российский прокат британской сатирической комедии Армандо Яннуччи «Смерть Сталина».

«Мы, честно говоря, не в курсе этого. В данном случае это абсолютная прерогатива Министерства культура, но чем это вызвано, не могу сказать - просто не обладаю информацией. Я не знаю, что это за картина, действительно, я не в курсе», - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать данную информацию.

Выход на российские экраны ленты, снятой по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, запланирован на 25 января. Сюжет картины сосредоточен вокруг борьбы за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Главные роли исполнили Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и другие.

Ранее СМИ сообщили, что общественный совет при Минкультуре намерен добиваться переноса выхода фильма в российский прокат, чтобы релиз не пришелся на 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве.