2018-01-23T13:20:10+03:00
В мире

В Италии арестованы 45 членов влиятельной мафии"Каморра"

Среди задержанных глава мафиозной группировки Луиджи Мочча
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правоохранители также выявили канал связи, по которому боссы группировок управляли кланами прямо из тюрьмыПравоохранители также выявили канал связи, по которому боссы группировок управляли кланами прямо из тюрьмыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правоохранители Италии арестовали 45 членов одной из наиболее жестоких группировок неаполитанской мафии под названием "Каморра". Все задержанные оказались членами влиятельного клана Мочча, который контролирует несколько городов в Лацио, Неаполе и Кампании.

В ходе операции был арестован, в частности, глава "семьи" Луиджи Мочча, а также несколько женщин из числа руководства группировки. Все они обвиняются в незаконном хранении оружия, вымогательствах, отмывании средств и участии в мафиозной организации.

Кроме того, по данным агентства ANSA, следователям удалось раскрыть каналы, с помощью которых боссы преступных группировок, лишенные свободы, могли управлять кланом прямо из тюрьмы.

Отметим, что мафия "Каморра" стала всемирно известна после публикации репортажного романа Роберто Савиано под названием "Гоморра".

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