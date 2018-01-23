В Италии арестованы 45 членов влиятельной мафии"Каморра"
Правоохранители Италии арестовали 45 членов одной из наиболее жестоких группировок неаполитанской мафии под названием "Каморра". Все задержанные оказались членами влиятельного клана Мочча, который контролирует несколько городов в Лацио, Неаполе и Кампании.
В ходе операции был арестован, в частности, глава "семьи" Луиджи Мочча, а также несколько женщин из числа руководства группировки. Все они обвиняются в незаконном хранении оружия, вымогательствах, отмывании средств и участии в мафиозной организации.
Кроме того, по данным агентства ANSA, следователям удалось раскрыть каналы, с помощью которых боссы преступных группировок, лишенные свободы, могли управлять кланом прямо из тюрьмы.
Отметим, что мафия "Каморра" стала всемирно известна после публикации репортажного романа Роберто Савиано под названием "Гоморра".